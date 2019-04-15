Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазиновИзвестия 03:49
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает пресс-служба компании. «Сервис тестируется в режиме пилота в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком» — цитирует сообщение «РИА Новости».
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Происшествия
Огонь перекинулся на одну из башен собора Нотр-Дам
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
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Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия
BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября
Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Происшествия
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Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Елена Летучая в топе и шортах повеселилась на музфесте в Калифорнии
Последние три дня Летучая делится красочными фото из Калифорнии.
Обновлено в 15:38
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Макрон отправится к горящему собору Парижской Богоматери
Французский президент Эммануэль Макрон в ближайшее время прибудет к собору Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), где произошел крупный пожар.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Политика
Власти Канады ввели санкции против 43 граждан Венесуэлы
Напомним, что первые санкции со стороны Канады в отношении Боливарианской республики было введены в 2017 году.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в соборе Парижской Богоматери
Информационное агентство LinePress опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлены последствия пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в столице Франции.
Обновлено в 18:12
Здоровье
Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов
Медицинские сотрудники Республиканской клинической больницы имени Семашко в Бурятии сообщили об удивительном пациенте, который на протяжении 27 лет жил с отверстиями в челюсти и двумя болтами, которые имитировали зубные протезы.
Обновлено в 15:42
Авто
За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%
Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
Обновлено в 08:01
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Происшествия
Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием
Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Обновлено в 12:02
Политика
Россия отдаст Совету Европы долг в €60 млн
Россия готова отдать долг в 60 миллионов евро Совету Европы за два года невыплат, передают "Известия" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:17
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод
Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
Обновлено в 02:26
Общество
Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях
Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).
Обновлено в 09:49
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28