Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазиновИзвестия 03:49

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает пресс-служба компании. «Сервис тестируется в режиме пилота в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком» — цитирует сообщение «РИА Новости».

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

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