Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазиновИзвестия 03:49

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает пресс-служба компании. «Сервис тестируется в режиме пилота в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком» — цитирует сообщение «РИА Новости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Международная платёжная система Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах в торговых точках

Эхо Москвы04:05

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

РИА Новости02:03

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

РБК03:03

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Интерфакс03:01

Visa тестирует услугу снятия наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ02:34

Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов

ТАСС03:13

Visa запустила в РФ пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

ПРАЙМ02:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Общество

Более 230 тысяч человек по всему миру написали «Тотальный диктант»

Более 230 тысяч человек написали "Тотальный диктант" по всему миру в субботу, 13 апреля, из них более 180 тысяч человек написали диктант в России, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции в понедельник.
Обновлено в 05:56
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Культура

«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube

Обновлено в 06:02
Наука

Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали детский сад

Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Сергей Полунин вышел в свет с новой девушкой

На премии Crocus Fitness Awards, где вручают награды за достижения в области спорта и здорового образа жизни, Полунин стал лауреатом особой номинации Best of the best.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт

Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Джигурда рассекретил имена геев из российского шоу-бизнеса

Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Авто

Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 1 квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02
Наука

Силовые тренировки продлевают жизнь

Обновлено вчера в 03:22
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Авто

Volkswagen представил сразу три новых кроссовера

К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Общество

Суд назначил экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд назначил экспертизу в отношении документов по делу Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.
Обновлено в 04:26
Спорт

Бьорндален о допинге Логинова: Непонятно, как продолжать верить

Легенда мирового биатлона Уле Эйнар Бьорндален в интервью Марии Командной в очередной раз высказался в отношении россиянина Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за применение эритропоэтина.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок

"Преступная группировка выделялась особой жестокостью своих участников, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах", - говорится в сообщении государственной полиции.
Обновлено в 04:56
Политика

В Кремле подтвердили подготовку к встрече Путина и Ким Чен Ына

Встреча президентов России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.
Обновлено в 05:58
Общество

Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT

Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера.
Обновлено в 05:37
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах

Обновлено в 04:41
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Футбол

Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина на матче с «Зенитом»

Обновлено вчера в 13:09
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Авто

Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Китае умерла последняя самка редчайшей в мире черепахи

В Китае умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире — гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

В ВСУ заявили о «маленьком шаге к великой победе»

В материале заявлено, что «это очередной маленький шаг на пути к великой победе».
Обновлено в 04:54
Происшествия

Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное