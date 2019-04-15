Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
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Музыка
Названа самая любимая у россиян песня Аллы Пугачевой
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Кино
В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов»
В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов».
Обновлено в 05:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине
На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева
Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.
Обновлено в 04:11
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной
Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Женщина пострадала при обрушении балкона в доме в Приамурье
В поселке Прогресс Амурской область в одном из жилых домов обрушился балкон. Пострадала женщина, стоявшая на нем.
Обновлено в 06:35
Музыка
Путин поздравил Пугачёву с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачёву с юбилеем, отметив талант артистки и её личный вклад в развитие музыкального искусства.
Обновлено в 02:33
Политика
Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом
Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:38
Экономика
Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил $141 млн
"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Обновлено в 06:32
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Общество
Российские священники получают зарплату до миллиона рублей
Примерный реестр выглядит так: в областном центре рядовой священник может получать от 20 до 200 тысяч рублей; если священник начинающий, то его месячный доход будет около 35 тысяч рублей.
Обновлено в 02:36
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Авто
Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода
Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 05:45
Транспорт
Строители укладывают на Крымском мосту рельсы со стороны Керчи
Строители укладывают рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова.
Обновлено в 06:21
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
Обновлено в 05:13
Политика
МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров
Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:24
Политика
Россия не намерена уступать Украину и Белоруссию НАТО
Россия не планирует уступать Североатлантическому альянсу Восточную Украину, Белоруссию и свою часть Черного моря.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок
Сицилийские полицейские задержали 34 человека, обвиняющихся в мошенничестве со страховыми выплатами, которые им удавалось получить за счет нанесения травм и переломов представителям маргинальных слоев населения.
Обновлено в 04:56
Экономика
«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли
Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Политика
Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе
В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».
Обновлено в 06:05
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Общество
В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.
Обновлено вчера в 13:35