Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в кассах магазинов

URA.Ru04:00

Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов

ТАСС03:13

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

РИА Новости02:03

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Интерфакс03:01

Visa тестирует снятие наличных в кассах магазинов

Rambler News Service02:58

Visa тестирует услугу снятия наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ02:34

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

РБК03:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Музыка

Названа самая любимая у россиян песня Аллы Пугачевой

Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Кино

В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов»

В Подмосковье сняли пародию на тизер «Игры престолов».
Обновлено в 05:00
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика

Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине

На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева

Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.
Обновлено в 04:11
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Женщина пострадала при обрушении балкона в доме в Приамурье

В поселке Прогресс Амурской область в одном из жилых домов обрушился балкон. Пострадала женщина, стоявшая на нем.
Обновлено в 06:35
Музыка

Путин поздравил Пугачёву с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачёву с юбилеем, отметив талант артистки и её личный вклад в развитие музыкального искусства.
Обновлено в 02:33
Политика

Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом

Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:38
Экономика

Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил $141 млн

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Обновлено в 06:32
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Общество

Российские священники получают зарплату до миллиона рублей

Примерный реестр выглядит так: в областном центре рядовой священник может получать от 20 до 200 тысяч рублей; если священник начинающий, то его месячный доход будет около 35 тысяч рублей.
Обновлено в 02:36
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Обновлено в 06:35
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Авто

Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода

Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 05:45
Транспорт

Строители укладывают на Крымском мосту рельсы со стороны Керчи

Строители укладывают рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова.
Обновлено в 06:21
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Общество

Суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 05:13
Происшествия

Напоившему жену уксусной кислотой забайкальцу вынесли приговор

Обновлено в 06:07
Политика

МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров

Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:24
Политика

Россия не намерена уступать Украину и Белоруссию НАТО

Россия не планирует уступать Североатлантическому альянсу Восточную Украину, Белоруссию и свою часть Черного моря.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок

Сицилийские полицейские задержали 34 человека, обвиняющихся в мошенничестве со страховыми выплатами, которые им удавалось получить за счет нанесения травм и переломов представителям маргинальных слоев населения.
Обновлено в 04:56
Экономика

«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли

Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Политика

Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе

В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».
Обновлено в 06:05
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Общество

В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное