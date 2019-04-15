Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Армия и оружие Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Политика Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.

Происшествия Женщина пострадала при обрушении балкона в доме в Приамурье В поселке Прогресс Амурской область в одном из жилых домов обрушился балкон. Пострадала женщина, стоявшая на нем.

Музыка Путин поздравил Пугачёву с юбилеем Российский лидер Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачёву с юбилеем, отметив талант артистки и её личный вклад в развитие музыкального искусства.

Политика Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Экономика Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил $141 млн "Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Политика Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.

Общество Российские священники получают зарплату до миллиона рублей Примерный реестр выглядит так: в областном центре рядовой священник может получать от 20 до 200 тысяч рублей; если священник начинающий, то его месячный доход будет около 35 тысяч рублей.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Происшествия В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Авто Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.

Транспорт Строители укладывают на Крымском мосту рельсы со стороны Керчи Строители укладывают рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

Политика МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.

Политика Россия не намерена уступать Украину и Белоруссию НАТО Россия не планирует уступать Североатлантическому альянсу Восточную Украину, Белоруссию и свою часть Черного моря.

Происшествия В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок Сицилийские полицейские задержали 34 человека, обвиняющихся в мошенничестве со страховыми выплатами, которые им удавалось получить за счет нанесения травм и переломов представителям маргинальных слоев населения.

Экономика «Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.

Политика Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».

Экономика Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.