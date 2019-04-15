Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазиновИзвестия 03:49
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает пресс-служба компании. «Сервис тестируется в режиме пилота в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком» — цитирует сообщение «РИА Новости».
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Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Музыка
Путин поздравил Пугачеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, отметив ее талант и личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:24
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Наука
Создан препарат, повышающий эффективность терапии рака
Ученые из Казанского федерального университета совместно со специалистами предприятия «Татхимфармпрепараты» создали препарат, повышающий эффективность терапии рака.
Обновлено в 01:17
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки
Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах
Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.
Обновлено в 04:41
Кино
Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры
Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова
В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) договорился с российским заводом Derways о сборке своих моделей на мощностях черкесского предприятия.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Космос
«Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру
За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Туристы сняли на видео сход мощной лавины в Хабаровском крае
Мощная лавина сошла на глазах туристов на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна в Хабаровском крае. Грозное природное явление сняли на видео.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Париже взрыв прогремел в жилом доме
ЧП произошло в ночь на 15 апреля в пятиэтажном здании в 18-м округе. По данным телеканала BFMTV, взрывной волной уничтожены четыре квартиры.
Обновлено в 04:14
Экономика
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Транспорт
Перевозчики оценили повышение стоимости проезда по платным дорогам
В РФ с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
С-400 и «Панцирь» отразили авиаудары условного противника под Саратовом
Обновлено в 03:49
Финансы
Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в заемных деньгах
Министр отметил, что в настоящее время застройщики часто жалуются на отсутствие ясности с тем, в течение какого срока банк должен рассмотреть заявку на выделение проектного финансирования и дать на нее мотивированный ответ.
Обновлено в 04:20
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика
В МИД РФ прокомментировали попытку американца пронести мину в самолет
Попытка работника посольства США в России пронести минометную мину на борт самолета в московском аэропорту Шереметьево могла быть проверкой бдительности служб контроля.
Обновлено в 04:11
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi
Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Гарик Харламов поздравил сразу трех любимых женщин с днем рождения
Накануне, 14 апреля, стендапер и юморист Гарик Харламов рассыпался в поздравлениях с днем рождения одновременно трех своих любимых женщин.
Обновлено в 03:31