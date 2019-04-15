Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Экономика
Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу в два раза
Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.
Обновлено в 04:44
Футбол
Кавазашвили: нынешний «Спартак» потерял тот самый дух, для них кумир — деньги
Нынешний «Спартак» потерял тот самый дух, ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с детьми
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Малышеву
Российская компания «Ставропольский бройлер», которая входит в крупный агрохолдинг «Ресурс», подала судебный иск к редакции телевизионной передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 04:31
Общество
Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае
Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Экономика
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%
Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено 13 апреля в 11:23
Футбол
Евгений Ловчев: «Ни один тренер „Спартака“ не может поставить игру в обороне»
В команде постоянно меняется тренер, но ни один из них не может поставить игру в обороне.
Обновлено в 04:12
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%
Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:18
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия
В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Красный Крест разыскивает сотрудников, похищенных в Сирии в 2013 году
Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает сообщить любые сведения о трех своих сотрудниках, похищенных в Сирии в 2013 году боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ1.
Обновлено в 00:57
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.
Обновлено в 03:27
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4, результат которого составил 2 970 единиц, что на 8,6% меньше, чем годом ранее (3 248 авто).
Обновлено в 00:47
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Важное за сутки
20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»
В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Космос
Опубликовано видео полета самого большого в мире самолета
В Сети появилось видео первого полета самого большого на сегодняшний день самолета в мире.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих
Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
Публичный дебют нового концепт-кара Volkswagen ID Roomzz пройдет 18 апреля в Шанхае.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»
Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55