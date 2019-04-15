Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
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Международная платёжная система Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах в торговых точках

Эхо Москвы04:05

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

РИА Новости02:03

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

РБК03:03

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Интерфакс03:01

Visa тестирует услугу снятия наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ02:34

Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов

ТАСС03:13

Visa запустила в РФ пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

ПРАЙМ02:02
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Экономика

Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу в два раза

Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.
Обновлено в 04:44
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Кавазашвили: нынешний «Спартак» потерял тот самый дух, для них кумир — деньги

Нынешний «Спартак» потерял тот самый дух, ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов.
Обновлено в 04:34
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Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

В Тульской области перевернулся автобус с детьми

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

«Ставропольский бройлер» подал в суд на Малышеву

Российская компания «Ставропольский бройлер», которая входит в крупный агрохолдинг «Ресурс», подала судебный иск к редакции телевизионной передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 04:31
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Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»

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Общество

Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае

Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Политика

Билборды с Порошенко снимут на Украине

На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Вынесен приговор забайкальцу, силой напоившему жену уксусной кислотой

Обновлено в 01:22
Экономика

Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено 13 апреля в 11:23
Футбол

Евгений Ловчев: «Ни один тренер „Спартака“ не может поставить игру в обороне»

В команде постоянно меняется тренер, но ни один из них не может поставить игру в обороне.
Обновлено в 04:12
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
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Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%

Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:18
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия

В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Красный Крест разыскивает сотрудников, похищенных в Сирии в 2013 году

Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает сообщить любые сведения о трех своих сотрудниках, похищенных в Сирии в 2013 году боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ1.
Обновлено в 00:57
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«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.
Обновлено в 03:27
Авто

Назван топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4, результат которого составил 2 970 единиц, что на 8,6% меньше, чем годом ранее (3 248 авто).
Обновлено в 00:47
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Важное за сутки

20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»

В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Космос

Опубликовано видео полета самого большого в мире самолета

В Сети появилось видео первого полета самого большого на сегодняшний день самолета в мире.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих

Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Авто

Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер

Публичный дебют нового концепт-кара Volkswagen ID Roomzz пройдет 18 апреля в Шанхае.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»

Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
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