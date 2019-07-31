Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Сейчас сервис работает в ресторане «Хлеб насущный» на Страстном бульваре в Москве, партнер проекта – банк «Русский стандарт».

с чего всё началось

Клиент может оставить чаевые при оплате заказа, объясняет руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов: после того как на терминале появится сумма заказа, официант может предложить посетителю ввести сумму чаевых.

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