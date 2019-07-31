Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Сейчас сервис работает в ресторане «Хлеб насущный» на Страстном бульваре в Москве, партнер проекта – банк «Русский стандарт».

с чего всё началось

Клиент может оставить чаевые при оплате заказа, объясняет руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов: после того как на терминале появится сумма заказа, официант может предложить посетителю ввести сумму чаевых.

Политика Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.

Происшествия В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Экономика Производитель Ray-Ban вложит €5,5 млрд в голландские оптики Французско-итальянская компания EssilorLuxottica, владеющая более чем 20 премиальными брендами очков, купит долю в голландской сетевой оптике за €5,5 млрд.

Экономика Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.

Политика Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2» Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Гаджеты AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD.

Армия и оружие В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Политика Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Политика Кличко назвали «лучом света» в США Мэр Киева Виталий Кличко удостоился прозвища «луч света» от советника президента США по кибербезопасности Рудольфа Джулиани.

Футбол «Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит» Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.

Политика США вводят санкции против главы МИД Ирана США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Технологии Пентагон разрабатывает самолет без механического крыла Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) по заказу Пентагона открывает тендер на создание летательного аппарата, который не будет иметь механизации крыла.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на слете миллиардеров Как сообщает Daily Mail, Уильям и Кейт отправились на Сицилию, на ежегодный слет Google Camp.

Экономика Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.

Здоровье Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.