Общество
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевыхВедомости 04:22
Клиент может оставить чаевые при оплате заказа, объясняет руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов: после того как на терминале появится сумма заказа, официант может предложить посетителю ввести сумму чаевых.
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с чего всё началось
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Сейчас сервис работает в ресторане «Хлеб насущный» на Страстном бульваре в Москве, партнер проекта – банк «Русский стандарт».Ведомости04:22
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Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Прокуратура проверит особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист и правозащитник Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области с просьбой проверить законность строительства известным телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:40
Общество
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
«Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 08:30
Футбол
Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:26
Транспорт
Объявлен тендер на межевание территории в Чувашии для платной трассы
Как стало известно «Правде ПФО», ГК «Российские автодороги» объявила 4 конкурса на подготовку проектов межевания территории для платной трассы Москва – Казань, в том числе и на участке в Чувашии, а также проект планировки 1 этапа.
Обновлено в 07:38
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Авто
Hyundai раскрыла детали подписки на свои автомобили
Компания Hyundai запустит в России уникальную онлайн-платформу Hyundai Mobility для дистанционной аренды автомобилей путем подписки на них.
Обновлено в 07:44
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта
В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.
Обновлено в 05:48
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Кино
Вышел трейлер фильма ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном
Мировая премьера фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях запланирована на 18 октября 2019 года.
Обновлено в 00:59
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Футбол
Русская возлюбленная Адриано улетит с футболистом на другой континент
В пару российской девушки Екатерины Дорожко и экс-футболиста «Спартака» Луиса Адриано никто не верил.
Обновлено в 05:20
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Политика
Украинских моряков могут отпустить домой
Украинским морякам, задержанным в прошлом году во время провокации в Керченском проливе, могут изменить меру пресечения и отправить на родину под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, пишет газета "Известия".
Обновлено в 03:28
Экономика
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.
Обновлено в 09:28
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая потребовала защиты у британского суда
Принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн, жена правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда Аль-Мактума, впервые появилась на публике после своего нашумевшего побега.
Обновлено вчера в 13:55
Авто
С аукциона продали спорткар Lotus Cortina 1965 года
В рамках состоявшегося на днях аукциона Bonhams, который прошел в Сильверстоуне, был реализован уникальный седан Lotus Cortina 1965 года выпуска.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Политика
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
Обновлено в 04:44
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за роль ее отца в новом фильме
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин усомнился в компетентности генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана после его высказывания, что Киев должен создать ракеты средней дальности, которые достали бы Москву и Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:31