Общество
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевыхВедомости вчера в 04:22
Клиент может оставить чаевые при оплате заказа, объясняет руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов: после того как на терминале появится сумма заказа, официант может предложить посетителю ввести сумму чаевых.
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с чего всё началось
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Сейчас сервис работает в ресторане «Хлеб насущный» на Страстном бульваре в Москве, партнер проекта – банк «Русский стандарт».Ведомостивчера в 04:22
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Общество
Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни
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Происшествия
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Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
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Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
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Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
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Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
Обновлено вчера в 15:08
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По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
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Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Путешествия
Визы Шри-Ланки стали бесплатными для туристов из России
Руководство Шри-Ланки решило сделать бесплатными туристические визы гражданам пятидесяти стран, включая Россию.
Обновлено в 04:01
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено 29 июля в 22:49
Армия и оружие
Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги
Военные будут участвовать в строительстве первой в Туве железной дороги, которая свяжет республику с Красноярским краем, сообщил журналистам в четверг заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Алексей Лемякин.
Обновлено в 04:05
Политика
МВД предложило льготы гражданам Украины при получении паспорта РФ
Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
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Космос
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Обновлено в 04:03