Экономика

Visa запустила сервис безналичного перевода чаевыхВедомости 04:22

Клиент может оставить чаевые при оплате заказа, объясняет руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов: после того как на терминале появится сумма заказа, официант может предложить посетителю ввести сумму чаевых.
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с чего всё началось

Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых

Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Сейчас сервис работает в ресторане «Хлеб Насущный» на Страстном бульваре в Москве, партнер проекта – банк «Русский стандарт».
Ведомости04:22

Подробнее о событии

Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых

Интерфакс06:14

Visa объявила о запуске сервиса безналичного перевода чаевых

Коммерсантъ06:03

Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых

Банки.ру04:48

Visa запустила в России сервис оплаты чаевых

Вести.Ru05:32

Чаевые официанту в России можно будет оплатить банковской картой

Вечерняя Москва05:25

В Москве тестируют сервис безналичной оплаты чаевых

ТАСС05:32

Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых

Ведомости04:22
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