Общество
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевыхВедомости вчера в 04:22
Клиент может оставить чаевые при оплате заказа, объясняет руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов: после того как на терминале появится сумма заказа, официант может предложить посетителю ввести сумму чаевых.
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с чего всё началось
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Сейчас сервис работает в ресторане «Хлеб насущный» на Страстном бульваре в Москве, партнер проекта – банк «Русский стандарт».Ведомостивчера в 04:22
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Транспорт
Челябинск возглавил рейтинг городов с самыми плохими дорогами
«По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2019 года, самые плохие дороги в: Челябинске, Махачкале и Омске», — отмечают авторы рейтинга.
Обновлено в 04:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Страны НАТО прислали своих наблюдателей на АрМИ-2019
Всего в состязаниях примет участие 221 команда из 37 государств, семь из которых - дебютанты. АрМИ-2019 будут состоять их 32 конкурсов.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Певец Никита рассказал о маленьких гонорарах Жанны Фриске
По словам исполнителя, 20 лет назад артисты получали маленькие гонорары.
Обновлено в 01:39
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве блогерши
Обновлено в 05:11
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Политика
Ляшко и Кличко объединились против «зеленой чумы»
Обновлено в 05:29
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено вчера в 05:58
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Переход Кабелла в «Краснодар» разочаровал экс-одноклубника
Бывший нападающий "Сент-Этьена" Лоик Шаверья поделился мнением о переходе экс-одноклубника Реми Кабелла в "Краснодар".
Обновлено в 04:30
Политика
В Нур-Султане начались переговоры по Сирии
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Обновлено в 01:12
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Пенсионерка забрала чужого ребенка из детсада в Астрахани
В ходе проверки будет принято процессуальное решение в отношении работников детсада, передавших ребенка чужому человеку.
Обновлено в 03:25
Футбол
Бензема рассказал, над чем работает «Реал» перед стартом нового сезона
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема высказался после контрольного поединка с «Фенербахче» на турнире Audi Cup в Мюнхене (5:3).
Обновлено в 01:22
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Белорусская писательница Алексиевич сделала каминг-аут
Обновлено в 05:02
Наука
Углеродные нанотрубки оказались «двуликими»
Физики из Университета Райса теоретически показали, что край нанотрубки, растущей на подложке, напоминает «Двуликого Януса»: сторона нанотрубки, повернутая к подложке, напоминает обломанные зубья пилы, тогда как на противоположной стороне атомы выстроены в зигзаг.
Обновлено 30 июля в 14:19
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» просмотрели на YouTube 4 млрд раз
Достижения серии "Маша плюс каша" были отмечены Книгой рекордов Гиннеса, куда эпизод попал как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.
Обновлено в 01:01
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31