Общество

Visa запустила сервис безналичного перевода чаевыхВедомости вчера в 04:22

Клиент может оставить чаевые при оплате заказа, объясняет руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов: после того как на терминале появится сумма заказа, официант может предложить посетителю ввести сумму чаевых.
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с чего всё началось

Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых

Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Сейчас сервис работает в ресторане «Хлеб насущный» на Страстном бульваре в Москве, партнер проекта – банк «Русский стандарт».
Ведомостивчера в 04:22

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«Решение очень элегантное». Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых в ресторанах

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Интерфаксвчера в 06:14
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Общество

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Экономика

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