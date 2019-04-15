Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
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Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Обновлено вчера в 23:23
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями
Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя.
Обновлено в 08:23
Технологии
Дорогу молодым. Основатель Foxconn решил отойти от руководства компанией
Гоу отметил, что хочет дать дорогу молодым: в свои 68 лет он предпочел бы передавать свой опыт, чтобы новые специалисты могли как можно скорее заменить его во главе компании.
Обновлено в 07:06
Экономика
«Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в Дании
Изначально «Газпром» (единственный владелец Nord Stream 2) предложил проложить трубу в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм, но 1 января 2018 г. страна ввела поправки в закон о континентальном шельфе Дании, где говорилось, что министерство иностранных дел страны может налагать вето на строительство газопроводов в территориальных водах по политическим основаниям.
Обновлено в 08:47
Общество
В Петербурге появится памятник Жоресу Алферову
Обновлено в 08:34
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Общество
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 08:23
Экономика
Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска
Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:03
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Джигурда рассекретил имена геев из российского шоу-бизнеса
Обновлено в 03:01
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова
Обновлено в 04:28
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником
На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Жительница Кубани убила четырехлетнюю дочь
Обновлено в 09:25
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Политика
Российские инспекторы начали проверять аэропорты Египта
Обновлено в 08:28
Общество
Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление с изменениями в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи в РФ, в том числе в части оказания паллиативной помощи и прохождения диспансеризации.
Обновлено в 09:11
Экономика
ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%
Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Лидера радикальных исламистов задержали в Севастополе
Мужчина, родом из Узбекистана, проводил проповеди с использованием запрещенной литературы и призывал прихожан к насилию по отношению к тем людям, которые не разделяют его веру.
Обновлено в 08:45
Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Спорт
Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59