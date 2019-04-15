Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
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Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

РБК03:03

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в кассах магазинов

URA.Ru04:00

Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов

ТАСС03:13

Клиентам Рокетбанка отказались выдать наличные с карты. Не помогли даже справка 2‐НДФЛ и договор аренды

Телеканал 360°08:16

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Интерфакс03:01

Visa тестирует услугу снятия наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ02:34

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

РИА Новости02:03
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Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает "Советский спорт".
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Обновлено в 12:45
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации по поводу пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари объявил о начале сбора средств на восстановление собора.
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В Петербурге проверят информацию о взрыве гранаты в жилом доме

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В Москве открывается выставка Эдварда Мунка, автора всемирно известного полотна "Крик".
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В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
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Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
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В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
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К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
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Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
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Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
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Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
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Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Истребитель Военно-воздушных сил Израиля F-16 Fighting Falcon в ходе последнего авиаудара по позициям в Сирии мог впервые задействовать новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
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За два месяца умерло на 250 сахалинцев больше, чем родилось

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