Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
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Клиентам Рокетбанка отказались выдать наличные с карты. Не помогли даже справка 2‐НДФЛ и договор аренды

Телеканал 360°08:16

Visa тестирует услугу снятия наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ02:34

Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов

ТАСС03:13

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

РБК03:03

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Интерфакс03:01

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в кассах магазинов

URA.Ru04:00

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

РИА Новости02:03
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Общество

Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Космос

Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого

Обновлено 13 апреля в 14:14
Здоровье

Ученые: около 4 млн детей ежегодно заболевают астмой из-за загрязнения воздуха

Ученые столичного Университета Джорджа Вашингтона в США пришли к выводу, что загрязнение атмосферы планеты, вызванное, в первую очередь, токсическими выхлопами автомобилей, ежегодно провоцирует в мире заболеваемость бронхиальной астмой у 4 млн детей.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая

Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Общество

ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности

Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Политика

Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX

Обновлено в 07:57
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией

В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Хоккей

Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Обновлено в 06:51
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Обновлено в 07:17
Происшествия

Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Кино

Стартовал показ финального сезона «Игры престолов»

В США начался показ заключительного, восьмого по счёту сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:20
Политика

Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе

«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС

Обновлено вчера в 10:03
Общество

Суд назначил экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский районный суд Москвы назначил судебную экспертизу по делу «Седьмой студии», обвиняемыми по которому проходят режиссер Кирилл Серебренников, а также Юрий Итин, Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум, передает корреспондент RNS из зала Мещанского районного суда, где слушается дело.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора

Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником

На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Авто

Volkswagen презентовал три новых кроссовера

В преддверии Шанхайского автосалона немецкий концерн Volkswagen представил сразу три своих новых автомобиля из сегмента SUV.
Обновлено в 04:20
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Игры

Лизинг, как для флагманов Samsung. В России заработала подписка на игровые приставки Xbox One

Обновлено в 07:55
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