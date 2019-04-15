Экономика
Visa запустила снятие наличных на кассах магазиновRetailer.ru 04:45
Платёжная система Visa запустила снятие наличных на кассах магазинов, сообщает РБК. Компания запустила тестирование системы совместно с Россельхозбанком и сетью «Русский пармезан».
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Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Париже горит собор Парижской Богоматери
В Париже горит собор Парижской Богоматери. Очевидцы публикуют видео и фото в социальных сетях. Судя по снимкам, крыша обхвачена огнем.
Обновлено в 13:15
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
Елена Летучая в топе и шортах повеселилась на музфесте в Калифорнии
Последние три дня Летучая делится красочными фото из Калифорнии.
Обновлено в 15:38
Общество
Крыша разрушена, но каркас цел: коротко о том, как горел Нотр-Дам де Пари
В понедельник, 15 апреля, в Париже разгорелся жуткий пожар — пламя охватило одну из главных достопримечательностей города — собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.
Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст покупают дом за 7,5 миллионов долларов
Роскошная недвижимость обойдется супругам в 7,5 миллионов долларов, что впрочем, для семейства Кардашян-Уэст довольно скромно.
Обновлено в 20:00
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.
Обновлено в 10:20
Политика
США пообещают Британии не казнить Ассанжа, считает эксперт
США, скорее всего, дадут необходимые гарантии, что не будут приговаривать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к смертной казни, чтобы добиться его экстрадиции из Великобритании, считает адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 20:26
Авто
Toyota тайно представила новую модель
Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено в 06:55
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Приморье похороненный пес выбрался из могилы
В Уссурийске похороненный 18-летний пес оказался живым и выбрался из могилы, пишет РИА VladNews со ссылкой на приют для животных.
Обновлено в 20:34
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Общество
В центральной части России ожидается резкое похолодание
Как сообщает Политэксперт, резкое похолодание сменит теплые солнечные лучи в центральных регионах страны.
Обновлено в 13:08
Экология
Реки Якутии вскроются на несколько суток раньше нормы
Реки Якутии вскроются на несколько суток раньше нормы.
Обновлено в 06:30
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Общество
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 10:40
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28