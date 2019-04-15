Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
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Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Интерфакс03:01

Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов

ТАСС03:13

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

РБК03:03

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в кассах магазинов

URA.Ru04:00

Visa тестирует снятие наличных в кассах магазинов

Rambler News Service02:58

Visa тестирует услугу снятия наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ02:34

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

РИА Новости02:03
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Происшествия

Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга

Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).
Обновлено в 06:37
Экономика

Венесуэла до сих пор не перевела платеж в счет долга перед РФ

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Венесуэла до сих пор не внесла очередной платеж по долгу перед Россией.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Авто

Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»

Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.
Обновлено в 07:56
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Общество

В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии

По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество

Названы регионы, где аренда квартир обходится дороже всего

Третью строчку списка однокомнатных квартир заняла Московская область, где средняя стоимость месячной аренды составляет 23,4 тысячи рублей.
Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры

В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Пугачева тайно помогла семье Юлии Началовой

Примадонна тайно помогла семье покойной, обратившись к властям с просьбой о помощи в захоронении певицы.
Обновлено в 05:25
Технологии

Новосибирские студенты разработали гибрид самолета и квадрокоптера

Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета провели испытания так называемого крылокоптера, который представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера.
Обновлено в 06:03
Спорт

Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59
Политика

Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае

Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Экономика

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

UC Rusal, с которой Минфин США в январе снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Транспорт

Весной проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей

Стоимость проезда в метро Екатеринбурга возрастет с 28 до 32 рублей. Причем случится это в самое ближайшее время.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Футбол

Одноклубник Аршавина оправдал его за фразу про «ваши проблемы»

Знаменитую фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» игрок произнёс после поражения от Греции на чемпионате Европы — 2012.
Обновлено в 06:08
Авто

Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Общество

Крупнейший в России троллейбусный завод возобновил работу

Обновлено в 06:16
Здоровье

Из аптек изымаются поддельные глазные капли

При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Обновлено в 06:08
Происшествия

Спасатели забрали детеныша нерпы с крючком в мордочке

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Приамурье обрушился балкон многоэтажного дома вместе с женщиной

В рабочем поселке Прогресс Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что не запретит дочери рожать в 18 лет

Брежнева рассказывает, что старается как можно меньше вмешиваться в личную жизнь дочери.
Обновлено в 05:30
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