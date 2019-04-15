Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия
Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга
Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).
Обновлено в 06:37
Экономика
Венесуэла до сих пор не перевела платеж в счет долга перед РФ
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Венесуэла до сих пор не внесла очередной платеж по долгу перед Россией.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Авто
Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»
Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.
Обновлено в 07:56
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Общество
В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
Названы регионы, где аренда квартир обходится дороже всего
Третью строчку списка однокомнатных квартир заняла Московская область, где средняя стоимость месячной аренды составляет 23,4 тысячи рублей.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры
В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Пугачева тайно помогла семье Юлии Началовой
Примадонна тайно помогла семье покойной, обратившись к властям с просьбой о помощи в захоронении певицы.
Обновлено в 05:25
Технологии
Новосибирские студенты разработали гибрид самолета и квадрокоптера
Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета провели испытания так называемого крылокоптера, который представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера.
Обновлено в 06:03
Спорт
Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59
Политика
Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае
Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США
UC Rusal, с которой Минфин США в январе снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Транспорт
Весной проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей
Стоимость проезда в метро Екатеринбурга возрастет с 28 до 32 рублей. Причем случится это в самое ближайшее время.
Обновлено в 06:52
Футбол
Одноклубник Аршавина оправдал его за фразу про «ваши проблемы»
Знаменитую фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» игрок произнёс после поражения от Греции на чемпионате Европы — 2012.
Обновлено в 06:08
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Общество
Крупнейший в России троллейбусный завод возобновил работу
Обновлено в 06:16
Здоровье
Из аптек изымаются поддельные глазные капли
При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Обновлено в 06:08
Происшествия
Спасатели забрали детеныша нерпы с крючком в мордочке
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Приамурье обрушился балкон многоэтажного дома вместе с женщиной
В рабочем поселке Прогресс Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что не запретит дочери рожать в 18 лет
Брежнева рассказывает, что старается как можно меньше вмешиваться в личную жизнь дочери.
Обновлено в 05:30