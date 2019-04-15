Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазинаРИА Новости 02:03
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы. В заявлении компании уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен "Русский пармезан" и Россельхозбанком.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Политика
Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским
Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Сегодня свой юбилей празднует Алла Пугачёва
Звезде советской и российской эстрады Алле Пугачёвой сегодня исполняется 70 лет.
Обновлено в 00:39
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Футбол
Президент «Лилля» объявил о продаже Николя Пепе
Президент французского «Лилля» Жерар Лопес подтвердил информацию об уходе нападающего Николя Пепе грядущим летом.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Макс Корж устроил землетрясение в Казани
Обновлено в 07:32
Экономика
Доля просроченных автокредитов в России сократилась до 8,5%
Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов в России за первые два месяца 2019 года сократилась на 0,6 процентных пункта к показателю годичной давности и составила 8,5%. Такие данные привело в понедельник Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы
Обновлено в 06:40
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке
В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Ради дня рождения внука Михаил Боярский снял шляпу
Ради детского мероприятия известный отечественный актер отказался от привычного атрибута в виде шляпы.
Обновлено вчера в 23:13
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Общество
Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае
Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Общество
Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе
Обновлено в 06:20
Происшествия
Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга
Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Экономика
«Северный поток-2» затянуло в датские воды
Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Авто
Volkswagen презентовал три новых кроссовера
В преддверии Шанхайского автосалона немецкий концерн Volkswagen представил сразу три своих новых автомобиля из сегмента SUV.
Обновлено в 04:20
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Политика
Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Общество
Состав администрации Курской области значительно омолодился
Пресс-конференция врио губернатора Курской области (текстовая трансляция) Врио губернатора Курской области подытожил полгода обновления в региональной администрации: - За шесть месяцев в 30% структур сменилось руководство; - Уменьшилось количество заместителей губернатора; - Средний возраст руководителей сократился с 61-го года до 47-и лет.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Военный совет Судана назначил Абдельмутталиба начальником штаба армии
Переходный военный совет Судана назначил генерал-полковника Хашема Абдельмутталиба Ахмада Бабакера начальником объединенного штаба армии, говорится в заявлении представителя суданской армии бригадного генерала Ахмада Халифы аш-Шами.
Обновлено в 05:40
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»
Ранее ТАСС сообщил, что Гусев и защитник Владислав Гавриков приняли квалификационные предложения от СКА, а клуб разрешил им расторгнуть контракты до 30 апреля, оставив у себя права на игроков в КХЛ.
Обновлено вчера в 13:33