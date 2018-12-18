Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств. Об этом «Ведомостям» рассказали три контрагента платежной системы.

с чего всё началось

В среднем по каждой карте Visa в России совершается от двух до пяти операций в месяц по переводу денег, говорит Петелина. Представители ВТБ, «Тинькофф банка», «Хоум кредита» и «Русского стандарта» подтверждают, что их банки участвуют в сервисе Visa.

Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

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