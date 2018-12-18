Экономика

Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона
Ведомости
вчера в 16:12

В среднем по каждой карте Visa в России совершается от двух до пяти операций в месяц по переводу денег, говорит Петелина. Представители ВТБ, «Тинькофф банка», «Хоум кредита» и «Русского стандарта» подтверждают, что их банки участвуют в сервисе Visa.
Ведомостивчера в 16:12
с чего всё началось

Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств. Об этом «Ведомостям» рассказали три контрагента платежной системы.
Ведомостивчера в 16:12

Подробнее о событии

Visa запускает в России сервис перевода денег по номеру телефона

URA.Ru03:31

Visa запустит сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона

Известия03:12

Visa запускает систему быстрых платежей в России. В ней примут участие четыре банка

Фонтанка.Ру02:14

«Ведомости»: Visa запустит в РФ сервис по переводу денег между картами по номеру телефона

ТАСС01:52

Visa решила запустить переводы с карты на карту по номеру телефона

РБК01:14

Visa запустит переводы с карты по номеру телефона

Дождь02:21

Что случилось этой ночью: 19 декабря, среда

Интерфаксвчера в 23:30
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Экономика

ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году

Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке.
Обновлено в 02:24
Экономика

СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»

Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.
Обновлено в 04:13
Энергетика

Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56

Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика

Медведев поручил разработать план по реализации потенциала Арктики

В части транспортной инфраструктуры Дмитрий Медведев ожидает до 15 февраля уточненный комплексный проект развития Северного морского пути с учетом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Обновлено в 01:17
Экономика

Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году

Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 03:51
Экономика

Ужесточение закона для девелоперов: что ждет рынок жилья в 2019 году

Сегодня, 19 декабря 2018 года, Госдума приняла в окончательном, третьем чтении новые поправки в закон о долевом строительстве жилья.
Обновлено в 04:11
Финансы

Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют

Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Энергетика

Программа внешних займов «Газпрома» на 2018 год увеличена до €6,5 млрд

Программа внешних займов ПАО «Газпром» на 2018 год увеличена на 2,5 миллиарда евро. Такое решение принял совет директоров компании.
Обновлено в 03:30
Экономика

СП Lundin и Gunvor отказалось от Лаганского блока на шельфе Каспия

Совместное предприятие шведской Lundin Petroleum и трейдера Gunvor - ООО "Петроресурс" - сдало в Роснедра лицензию на освоение Лаганского блока на шельфе Каспия.
Обновлено в 02:53
Экономика

Госдума прописывает правила налоговых расходов

Как отмечали ранее в правительстве, в существующей сегодня редакции Бюджетного кодекса нет норм, которые бы прописывали контроль, учет и оценку налоговых расходов.
Обновлено вчера в 04:35
Экономика

Аналитики АКРА заявили о кризисе ликвидности в Мордовии

Выплаты приведут к тому, что Мордовия не сможет исполнять ни социальные, ни иные финансовые обязательства, следует из оценок АКРА.
Обновлено в 03:28
Экономика

Счетная палата отчиталась о недостигнутых медицинских показателях

За последние два года ни один российский регион не достиг всех установленных критериев качества медицинской помощи.
Обновлено в 01:00
Экономика

Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян

Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика

Акции SoftBank дешевеют почти на 10% в ходе IPO в Токио

Бумаги SoftBank Corp, телекоммуникационного подразделения японской SoftBank Group, в ходе своей первой торговой сессии на Токийской бирже падают в цене почти на 10%, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 00:54
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