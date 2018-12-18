Экономика
Visa запускает сервис быстрых переводов
Visa запускает сервис быстрых переводовКоммерсантъ05:12
Американская платежная система Visa планирует запустить быстрые платежи, в том числе сделать доступным перевод средств с карты на карту. В пилотном проекте уже участвуют банк «Русский стандарт», ВТБ, Тинькофф-банк и банк «Хоум Кредит». В самой Visa детали проекта пока не раскрывают.
Коммерсантъ05:12
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с чего всё началось
Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств. Об этом «Ведомостям» рассказали три контрагента платежной системы.Ведомостивчера в 16:12
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