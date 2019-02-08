Visa введет в России снятие денег с карт в магазинахРоссийская газета 00:43

Получение письма подтвердили в ВТБ и Промсвязьбанке. Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.

с чего всё началось

Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года. Банкам следует обеспечить техническую поддержку такого сервиса, сообщает РБК.

Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах

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