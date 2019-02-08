Экономика
Visa введет в России снятие денег с карт в магазинахРоссийская газета 00:43
Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года. Банкам следует обеспечить техническую поддержку такого сервиса, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Получение письма подтвердили в ВТБ и Промсвязьбанке. Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.РБКвчера в 22:00
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В магазин — за наличкой: жители амурских сел снимают в кассах торговых точек кэш с банковских карт
Амурская правда06 февраля в 18:00
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