Экономика

Visa введет в России снятие денег с карт в магазинахРоссийская газета 00:43

Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года. Банкам следует обеспечить техническую поддержку такого сервиса, сообщает РБК.
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Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах

Получение письма подтвердили в ВТБ и Промсвязьбанке. Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.
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