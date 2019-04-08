Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосковРБК вчера в 22:00

РБК направил запрос в Visa и Mastercard. Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть комиссии за эквайринг, которую устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту.

Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.

Экономика Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Политика В Совфеде оценили заявление Ягланда о ситуации с членством России в СЕ Ранее сообщалось, что генсек СЕ считает возможный выход России из организации потрясением для Европы.

Наука Учёные рассказали, как сахар влияет на настроение на самом деле Группа исследователей из Великобритании и Германии проанализировала 31 исследование о воздействии сахара на человеческий организм и опровергла бытующее мнение, что употребление сахара делает человека энергичнее.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Транспорт ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).

Энергетика Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.

Авто В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8 Российские дилеры Audi начали прием заказов на дизельную версию флагманского седана A8.

Политика В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.

Общество Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.

Общество Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.

Политика СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Политика В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского» О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.

Кино В столице объявят лауреатов анимационной премии «Икар» В День российской анимации в Московском международном университете назовут лауреатов премии «Икар».

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Общество Власти 1 мая запустят мониторинг качества питания в школах Власти 1 мая запускают по всей стране мониторинг качества питания в образовательных учреждениях.

Общество Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.