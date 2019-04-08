Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосковРБК вчера в 22:00
РБК направил запрос в Visa и Mastercard. Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть комиссии за эквайринг, которую устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту.
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Спорт
Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника
Обновлено в 04:51
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Экономика
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
В Москве началось прощание с экс-директором ФСБ Ковалевым
Обновлено в 03:20
Политика
В Совфеде оценили заявление Ягланда о ситуации с членством России в СЕ
Ранее сообщалось, что генсек СЕ считает возможный выход России из организации потрясением для Европы.
Обновлено в 03:27
Наука
Учёные рассказали, как сахар влияет на настроение на самом деле
Группа исследователей из Великобритании и Германии проанализировала 31 исследование о воздействии сахара на человеческий организм и опровергла бытующее мнение, что употребление сахара делает человека энергичнее.
Обновлено 06 апреля в 12:26
Футбол
Шупо-Мотинг о своем промахе: «Я сомневался, думал, что я в офсайде»
Нападающий "ПСЖ" Эрик Максим Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром" (2:2).
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Российские дилеры Audi начали прием заказов на дизельную версию флагманского седана A8.
Обновлено в 05:19
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 05:05
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею более 155 миллионов рублей
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Политика
СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского
Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:16
Политика
В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского»
О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.
Обновлено в 05:21
Кино
В столице объявят лауреатов анимационной премии «Икар»
В День российской анимации в Московском международном университете назовут лауреатов премии «Икар».
Обновлено в 03:37
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Друг Алексея Булдакова: «Он был обижен, что его подзабыли»
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Власти 1 мая запустят мониторинг качества питания в школах
Власти 1 мая запускают по всей стране мониторинг качества питания в образовательных учреждениях.
Обновлено в 05:24
Общество
Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов
В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Обновлено в 05:01