Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов и ларьковРоссийская газета 02:11

Международная платежная система Visa намерена установить льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные. К таким предприятиям могут относиться мини-магазины и мини-сервисы, лавки, палатки.

Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов и ларьков

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