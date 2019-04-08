Экономика

Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов и ларьковРоссийская газета 02:11

Международная платежная система Visa намерена установить льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные. К таким предприятиям могут относиться мини-магазины и мини-сервисы, лавки, палатки.
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Visa введет льготный тариф для микробизнеса

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