Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов и ларьковРоссийская газета 02:11
Международная платежная система Visa намерена установить льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные. К таким предприятиям могут относиться мини-магазины и мини-сервисы, лавки, палатки.
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Армия и оружие
Стреляющий бревнами танк Т-80 попал на видео
Обновлено в 00:04
Культура
Звезду «Апгрейда» публично обвинила в измене жена
Жена Логана Маршалла-Грина подала на развод, обвинив супруга в измене.
Обновлено в 03:29
Общество
Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов
30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Выявлены лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 02:45
Политика
Яковенко встретился с пострадавшим при инциденте в Эймсбери
Посол России в Великобритании Александр Яковенко встретился с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено 06 апреля в 18:05
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Космос
Красноярск снова атаковали из космоса
Траектория полета небесного тела пролегала в стороне от Красноярска, а сама вспышка произошла над Иркутской областью.
Обновлено в 01:13
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ
Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ.
Обновлено вчера в 12:54
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Общество
Раскрыта правильная техника глажки рубашки
Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки.
Обновлено в 03:02
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Экономика
Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития
В новую госпрограмму входит ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Финансы
Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают поликлиники в полтора раза реже последних.
Обновлено вчера в 18:35
Транспорт
ЦОДД призвал отказаться от поездок на авто на юго-восток Москвы
ЦОДД рекомендует водителям временно отказаться от поездок по Волгоградскому и Рязанскому проспектах, Нижегородской и Марксистской улицах в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51