Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнесаВедомости вчера в 23:58
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год. Это произойдет с 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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