Экономика

Visa введет льготный тариф для микробизнесаВедомости вчера в 23:58

Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год. Это произойдет с 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Льготы Visa по эквайрингу вряд ли снизят цены в киосках, заявил эксперт

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Visa введет льготный тариф на прием карт для маленьких торговых точек, работающих только с наличными

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РБКвчера в 22:00

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Главные новости к утру 8 апреля

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Visa введёт льготный тариф на приём карт для предприятий микробизнеса

Говорит Москва01:15

РБК: Visa вводит льготный тариф по обслуживанию банковских карт для мелких торговых точек

ТАСС01:07
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Казанские онкологи сделают бесплатную маммографию женщинам старше 50 лет

Бесплатное маммографическое обследование для всех женщин в возрасте от 50 до 69 лет организуют врачи Республиканского клинического онкологического диспансера, сообщает пресс-служба клиники.
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Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов со своим соперником по президентской гонке Петром Порошенко 19 апреля на стадионе "Олимпийский".
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Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил о создании в парламенте Украины депутатского объединения "За Зеленского".
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Большую часть решений в семье принимает именно гимнастка, она в том числе выбирала имена для своих наследников.
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Армия и оружие

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
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Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

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WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

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Армия и оружие

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Общество

В Польше началась бессрочная забастовка учителей

8 апреля учителя и воспитатели детских садов в Польше начали бессрочную забастовку после провала переговоров между министерством образования и профсоюзами.
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