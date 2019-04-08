Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнесаВедомости вчера в 23:58
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год. Это произойдет с 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Алексей Голубович отказался комментировать вопрос, рассматривает ли он возможность выступить инвестором «Ведомостей» или принять участие в поиске инвестиций для издания: «Я покупаю и продаю бизнесы уже 30 лет и ни разу не слышал, чтобы до завершения сделки кто-то что-то про нее сказал».
Обновлено в 15:48
Экономика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Общество
Звезда «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче взяток
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффмен признала свою в вину в заговоре с целью дачи взятки, которая якобы должна была гарантировать поступление ее детей в престижные высшие учебные заведения, входящие в так называемую Лигу плюща.
Обновлено в 16:03
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий.
Обновлено в 15:49
Общество
Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии
Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено в 10:26
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика
Трамп уволил директора Секретной службы США
Как уточняет CNN, отправить господина Аллеса в отставку исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни поручил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 14:09
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Экономика
Российских автомобилистов ждут два новых налога
Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Игры
В Google Play нашли жестокие игры с рейтингом 3+
Журналисты Wired обнаружили: в Google Play большое количество приложений, помеченных рейтингом 3+, на самом деле, содержат сцены насилия, не предназначенные для детей.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину
Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40