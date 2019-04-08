Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнесаВедомости вчера в 23:58
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год. Это произойдет с 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
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Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
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Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль лагерь Ярмук к югу от Триполи
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Обновлено в 01:50
Происшествия
Экс-замглавы правительства Хакасии осудили за мошенничество
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Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
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Обновлено вчера в 19:00
Общество
Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов
30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
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Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Политика
Порошенко назначил дату предвыборных дебатов с Зеленским
Президент Украины заявил, что ждет Владимира Зеленского вечером 14 апреля на киевском стадионе "Олимпийский" Президент Украины Петр Порошенко назначил на следующее воскресенье, 14 апреля, политические дебаты с кандидатом на пост главы страны Владимиром Зеленским.
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Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Росконтроль проверил качество плавленного сыра
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Вероника Скворцова поздравила россиян с Всемирным днем здоровья
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поздравила всех россиян с Всемирным днем здоровья, который отмечается с 1950 г. 7 апреля.
Обновлено вчера в 13:07
Наука
Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
Обновлено 05 апреля в 04:50
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе США наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
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YouTube заблокировал клип группы «Альянс» «На заре»
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В Москве 8 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
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Обновлено вчера в 06:01
Авто
Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota
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Обновлено вчера в 23:19
Общество
72 фонаря для никого: мы нашли самый светлый, но самый безлюдный парк в центре Екатеринбурга
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Трамвайный парк Москвы полностью обновят к 2024 году
Новые трамваи с бесшумным ходом запустили в столице в 2017 году. За это время они перевезли 95 млн пассажиров.
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Минздрав рассказал о способах продлить жизнь
В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, от каких привычек стоит отказаться и как составить себе здоровый рацион пищи, который положительно повлияет на здоровье и увеличит продолжительность жизни.
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Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
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