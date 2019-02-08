Экономика
Visa весной запустит снятие наличных с карт на кассах магазиновRetailer.ru вчера в 04:13
Платёжная система Visa весной запустит в России снятие наличных с банковских карт на кассах магазинов, сообщает РБК. Компания разослала в российские банки письма с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных в магазинах.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.РБК07 февраля в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
За деньгами — в супермаркет. Когда россияне смогут снимать наличные с карт на кассах магазинов
Телеканал 360°вчера в 11:38
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика
Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе
Обновлено вчера в 15:55
Гаджеты
Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су
Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су.
Обновлено в 00:03
Спорт
Женская сборная Германии по биатлону выиграла эстафету 4х6 км в Канаде
Победный результат женской сборной Германии по биатлону составил 1 час 10 минут 16,3 секунды при 12-ти использованных дополнительных патронах и одном штрафном круге.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17
В результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, по последним данным, госпитализированы 17 человек.
Обновлено в 02:25
Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН
Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Пожар в трамвае произошел на юге Москвы
Обновлено в 00:46
Политика
На Украине пожаловались на отток квалифицированных кадров в Россию
Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине.
Обновлено в 02:04
Авто
Renault Duster нового поколения станет пикапом
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
В Британии самолет снесло ветром во время посадки
Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра.
Обновлено в 00:52
Авто
Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa
Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa, но точную дату презентации в компании пока не называют.
Обновлено в 02:46
Общество
Ритейлеры не ожидают дефицита на ТВ-приставки в первых регионах включения «цифры»
Крупнейшие российские продавцы бытовой техники и электроники не ожидают дефицита на цифровые ТВ-приставки в первых семи регионах, где 11 февраля будет отключено аналоговое телевидение, сообщили агентству "Прайм" в компаниях.
Обновлено в 02:13
Экономика
Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ba1» до инвестиционного «Baa3».
Обновлено вчера в 17:16
Общество
В Таиланде открылся первый магазин без персонала
Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие в рамках ДРСМД
США заявили, что не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - так Вашингтон ответил на предложение Москвы американским властям не разрывать ДРСМД и уничтожить размещенные на суше пусковые установки Mk-41, используемые для пусков крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 02:32
Наука
Вечно молодой. Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
Не все стареют одинаково В 2015 году международная группа ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне анализировала данные примерно тысячи жителей небольшого новозеландского города Данидин, родившихся в 1972-1973 годах.
Обновлено в 00:00
Общество
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено вчера в 13:20
Авто
Lada Granta получила новую модификацию
АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Задержан подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ростове-на-Дону
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе возле кафе, в результате которой погиб один человек.
Обновлено в 02:39
Космос
Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет
Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.
Обновлено вчера в 06:02
Технологии
В Татарстане могут построить первый в России частный космодром
В Алькеевском районе Татарстана могут построить первый в России частный космодром, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Инсайдеры узнали о дизайне и разъемах новых iPhone
Компания Apple в 2019 году выпустит три новые модели iPhone. У них будут челки и прежние цены, сообщили инсайдеры из Droid Shout.
Обновлено в 02:13
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
Два поезда столкнулись в Испании, есть пострадавшие
В испанской Каталонии произошло столкновение двух пригородных поездов.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Писателя из Австралии поразили «торжество потребительства» и обувь россиян
Обновлено вчера в 22:28
Космос
Ученые обнаружили астероид, облетающий Солнце за рекордный срок
Американские ученые обнаружили астероид 2019AQ3, облетающий Солнце за рекордно короткий срок. Для этого небесному телу достаточно 165 дней.
Обновлено вчера в 13:40
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено вчера в 10:34