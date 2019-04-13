Экономика
Visa увеличила максимальную сумму для покупок без введения пин-кодаВедомости 05:49
Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила в России максимальную сумму платежей, для которых не нужно вводить пин-код. Теперь пин-код не требуется при бесконтактной оплате покупок стоимостью до 3000 руб. Раньше пин-код надо было вводить при платежах от 1000 руб.
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