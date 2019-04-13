Экономика

Visa увеличила максимальную сумму для покупок без введения пин-кодаВедомости 05:49

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила в России максимальную сумму платежей, для которых не нужно вводить пин-код. Теперь пин-код не требуется при бесконтактной оплате покупок стоимостью до 3000 руб. Раньше пин-код надо было вводить при платежах от 1000 руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Газета.Ru06:32

Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода

RT на русском05:11

Международная платежная система «Виза» увеличила до трех тысяч рублей предельную сумму покупок по карте без пин-кода

Эхо Москвы05:30

Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода

ТАСС05:03

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

РИА Новости04:15

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Коммерсантъ02:44

Объявленное Visa повышение суммы покупок без пин-кода не будет всеобщим

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Происшествия

Бывшую девушку Гуфа изнасиловали в клубе

Обновлено в 15:00
Здоровье

Нет в станице нормальной больницы: жители Кубани обратились к президенту с наболевшей проблемой

Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:39
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 10:53
Космос

Причиной «смерти» Марса могла стать пылевая буря

Обновлено в 14:31
Происшествия

Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Обновлено в 08:40
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Общество

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика

В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Армия и оружие

В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

13 апреля не стало автора уникальной системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.
Обновлено в 13:20
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 16:46
Авто

Медведев узаконил правила автотюнинга

Обновлено 11 апреля в 22:35
Футбол

Мариу Фернандес: «Судья убил ЦСКА»

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после поражения от "Оренбурга" (2:3) отметил, что со стороны судьи в эпизоде с удалением не было предвзятости, а была ошибка.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Россияне пострадали во время катания на аттракционе на Кипре

Обновлено в 11:38
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

В Тулузе продолжаются столкновения между манифестантами и полицией

Обновлено в 11:53
Гаджеты

Samsung готовит бюджетный смартфон Galaxy M40 к выходу

Обновлено в 15:10
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Политика

Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»

Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
Космос

NASA сфотографировало на Марсе пингвина

Обновлено в 12:00
Здоровье

39-летняя волгоградка рассказала об инопланетянах и жизни после смерти

Обновлено в 01:33
Хоккей

«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом Гавриковым

Официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели

«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное