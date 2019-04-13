Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кодаИзвестия 04:13
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Однако воспользоваться нововведением смогут не все держатели карт. В нескольких банках РБК сообщили, что введение новых правил будет постепенным.
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Предельной сумой покупок без ПИН-кода, которую объявила Visa, смогут воспользоваться не все
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