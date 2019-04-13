Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кодаИзвестия 04:13

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Однако воспользоваться нововведением смогут не все держатели карт. В нескольких банках РБК сообщили, что введение новых правил будет постепенным.
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Предельной сумой покупок без ПИН-кода, которую объявила Visa, смогут воспользоваться не все

Реальное времявчера в 17:39

Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода

РИА Новости04:15

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Коммерсантъ02:44

Visa повысила максимальную сумму для покупок без ПИН-кода

Говорит Москва04:40

Международная платежная система «Виза» увеличила до трех тысяч рублей предельную сумму покупок по карте без пин-кода

Эхо Москвы05:30

Visa с 13 апреля в 3 раза повысила бесконтактный лимит по картам банков РФ

ПРАЙМвчера в 17:20

Объявленное Visa повышение суммы покупок без пин-кода не будет всеобщим

РБКвчера в 17:00
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Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

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Интернет

За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров в РФ

До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2 млн 200 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 12 до 64 лет.
Обновлено в 05:29
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Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
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За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
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Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
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Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя

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Обновлено вчера в 16:58
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В Тюмени завершилась контртеррористическая операция

Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие

Ким Чен Ын пообещал развивать атомную энергетику и военную мощь КНДР

Пхеньян будет наращивать военную мощь и развивать атомную энергетику КНДР, несмотря на обсуждаемую США и Южной Кореей денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В украинской полиции заявили о взрыве возле посольства России в Киеве

Украинская Национальная полиция сообщила, что около посольства России в Киеве произошёл взрыв.
Обновлено в 05:36
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По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.
Обновлено в 02:05
Авто

СМИ узнали подробности о «Русском Prado» от УАЗа

Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель Patriot.
Обновлено вчера в 12:12
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В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
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ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
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Обновлено в 05:18
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Вывод: 100 км/час является оптимальной скоростью для авто, если требуется сэкономить топливо.
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Происшествия

Хакеры выложили в сеть данные тысяч сотрудников ФБР

По информации издания, хакеры взломали, по меньшей мере, три сайта, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния и выложили в сеть имена членов ассоциации и названия их должностей, личные адреса, телефонные номера, а также адреса электронной почты.
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В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено вчера в 15:30
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В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
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