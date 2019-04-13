Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кодаИзвестия 04:13
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Однако воспользоваться нововведением смогут не все держатели карт. В нескольких банках РБК сообщили, что введение новых правил будет постепенным.
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Предельной сумой покупок без ПИН-кода, которую объявила Visa, смогут воспользоваться не все
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За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров в РФ
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На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
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За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
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Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
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Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя
Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено вчера в 16:58
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В Тюмени завершилась контртеррористическая операция
Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
Ким Чен Ын пообещал развивать атомную энергетику и военную мощь КНДР
Пхеньян будет наращивать военную мощь и развивать атомную энергетику КНДР, несмотря на обсуждаемую США и Южной Кореей денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В украинской полиции заявили о взрыве возле посольства России в Киеве
Украинская Национальная полиция сообщила, что около посольства России в Киеве произошёл взрыв.
Обновлено в 05:36
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76% онкобольных Челябинской области лечат дешевыми препаратами
По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.
Обновлено в 02:05
Авто
СМИ узнали подробности о «Русском Prado» от УАЗа
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель Patriot.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Здоровье
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено в 04:27
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Российские фигуристы потеряли шансы на победу в командном Кубке мира
Сборная России по фигурному катанию лишилась шансов занять первое место в общем зачете командного Кубка мира в японской Фукуоке, передает ТАСС.
Обновлено в 05:18
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Оптимальная скорость для максимальной экономии топлива
Вывод: 100 км/час является оптимальной скоростью для авто, если требуется сэкономить топливо.
Обновлено вчера в 13:43
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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
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Хакеры выложили в сеть данные тысяч сотрудников ФБР
По информации издания, хакеры взломали, по меньшей мере, три сайта, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния и выложили в сеть имена членов ассоциации и названия их должностей, личные адреса, телефонные номера, а также адреса электронной почты.
Обновлено в 05:16
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«Мы не посягаем на цыганские хоромы»: застройщик — о том, что появится в поселке на ВИЗе
В «НКС-Девелопмент» рассказали подробнее о планах по застройке Цыганского поселка на ВИЗе.
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Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
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Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49
Кино
В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
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В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22