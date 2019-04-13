Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кодаИзвестия 04:13

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Однако воспользоваться нововведением смогут не все держатели карт. В нескольких банках РБК сообщили, что введение новых правил будет постепенным.
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Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Газета.Ru06:32

Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода

RT на русском05:11

Объявленное Visa повышение суммы покупок без пин-кода не будет всеобщим

РБКвчера в 17:00

Международная платежная система «Виза» увеличила до трех тысяч рублей предельную сумму покупок по карте без пин-кода

Эхо Москвы05:30

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

РИА Новости04:15

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Коммерсантъ02:44

Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода

ТАСС05:03
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