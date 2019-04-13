Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кодаИзвестия 04:13
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Однако воспользоваться нововведением смогут не все держатели карт. В нескольких банках РБК сообщили, что введение новых правил будет постепенным.
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Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S
Honor 8S базируется на такой же бюджетной, как и он сам, однокристальной платформе MediaTek Helio A22 с восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой до 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:45
Автоспорт
Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая
Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Обновлено в 08:56
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия
ТЦ «Океания» эвакуировали на западе Москвы
На Кутузовском проспекте в столице эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Океания".
Обновлено в 08:42
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве
Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики
RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский заявил, что старается «быть мужиком»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком".
Обновлено в 04:00
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Экономика
Семейные доходы членов правительства упали на 60% после смены кабмина
Совокупный доход семей членов российского правительства по итогам 2018 года оказался значительно ниже, чем в прошлом году.
Обновлено вчера в 12:37
Единоборства
Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы
Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко получил травму во время боя против Энтони Кроллы.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».
Обновлено в 03:38
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Политика
Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому
Обновлено вчера в 16:50
Автоспорт
Ферстаппен намерен портить квалификации соперникам
Макс Ферстаппен из "Ред Булла" подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени
Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53
Здоровье
76% онкобольных Челябинской области лечат дешевыми препаратами
По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.
Обновлено в 02:05
Политика
Александр Маршал рассказал, что Дудь многое вырезал из интервью с ним
Александр Маршал рассказал "Царьграду" о том, что Юрий Дудь, с которым он общался в рамках его шоу на YouTube, в итоге многое вырезал из интервью.
Обновлено в 08:17
Футбол
СМИ: Тренер «Валенсии» выступил за покупку Черышева
Главный тренер «Валенсии» Марселино Торал доволен игрой российского полузащитника команды Дениса Черышева, который находится в клубе на правах аренды.
Обновлено в 08:48
Футбол
Игрок «Зенита» забил автогол ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды "Зенита" Максим Левин забил мяч в свои ворота в матче против махачкалинского "Анжи" ударом с 30 метров, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40