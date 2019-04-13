Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кодаИзвестия 04:13

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Однако воспользоваться нововведением смогут не все держатели карт. В нескольких банках РБК сообщили, что введение новых правил будет постепенным.
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Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Газета.Ru06:32

Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода

RT на русском05:11

Объявленное Visa повышение суммы покупок без пин-кода не будет всеобщим

РБКвчера в 17:00

Международная платежная система «Виза» увеличила до трех тысяч рублей предельную сумму покупок по карте без пин-кода

Эхо Москвы05:30

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

РИА Новости04:15

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Коммерсантъ02:44

Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода

ТАСС05:03
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Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
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Происшествия

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RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
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Политика

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком".
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Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

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Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени

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Александр Маршал рассказал "Царьграду" о том, что Юрий Дудь, с которым он общался в рамках его шоу на YouTube, в итоге многое вырезал из интервью.
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Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

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