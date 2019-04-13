Экономика

Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кодаТАСС вчера в 05:03

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила с 1 тыс. до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода. О таких планах ранее сообщала пресс-служба платежной системы.
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Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Газета.Ruвчера в 06:32

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Коммерсантъвчера в 02:44

Международная платежная система «Виза» увеличила до трех тысяч рублей предельную сумму покупок по карте без пин-кода

Эхо Москвывчера в 05:30

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

РИА Новостивчера в 04:15

Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода

ТАССвчера в 05:03

Visa повысила максимальную сумму для покупок без ПИН-кода

Говорит Москвавчера в 04:40

Объявленное Visa повышение суммы покупок без пин-кода не будет всеобщим

РБК12 апреля в 17:00
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