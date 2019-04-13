Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru 06:32

Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

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