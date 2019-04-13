Экономика
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаРИА Новости вчера в 04:15
С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
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Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Пятикратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Техасе в результате урагана погибли двое детей
Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом
Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Мужчина вогнал осколок в грудь собутыльника в Ленобласти
Мужчины выпивали и стали ссориться. В результате один из них схватил бутылку и ударил обидчика по голове.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Стали известны детали конфликта с участием Виталия Милонова
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Виталия Милонова избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.
Обновлено вчера в 15:17
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено 12 апреля в 16:09
Происшествия
В Петербурге избили депутата Милонова
Депутата Госдумы Виталия Милонова, который приехал на штрафстоянку вызволять машину друга, ударили в ходе конфликта с парковщиками.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено в 02:31
Футбол
Нико Ковач: «Бавария» не имеет права недооценивать «Фортуну»
В Дюссельдорфе хотим повторить, хотя Фортуна очень опасна при контратаках. Пока что Фортуна проводит действительно очень хороший сезон.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Дастин Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации в легком весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:38
Общество
В Чечне планируют провести самый массовый в мире конный поход
Мировой рекорд по количеству всадников, участвующих в одном походе, планируют установить в Чечне.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть его сына на родину
Джон Шиптон, отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, призвал власти Австралии вернуть его сына на родину, сообщает телеканал SBS News.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже
Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Бывшую девушку Гуфа изнасиловали в клубе
18-летняя Яна Шевцова обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Инцидент произошел в одном из ночных заведений Ханты-Мансийска.
Обновлено вчера в 15:00
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Москве в торговых павильонах у Коптевского рынка произошел пожар
Торговые павильоны горели на площади около 100 "квадратов" возле Коптевского рынка в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено в 01:26
Авто
В России определили критерии надёжности автомобилей
Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Наука
Ученые назвали способ замедлить потерю слуха
По данным специалистов, риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет значительно ниже среди людей, которые регулярно употребляют шоколад.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Хоккей
Овечкин назвал 38-летнего Орпика секретным оружием «Вашингтона»
Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли: 38 лет и 199 дней.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35