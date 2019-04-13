Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаРИА Новости 04:15

С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

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