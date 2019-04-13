Экономика

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаРИА Новости 04:15

С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
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Международная платежная система «Виза» увеличила до трех тысяч рублей предельную сумму покупок по карте без пин-кода

Эхо Москвы05:30

Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода

RT на русском05:11

Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода

ТАСС05:03

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Газета.Ru06:32

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

РИА Новости04:15

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Коммерсантъ02:44

Объявленное Visa повышение суммы покупок без пин-кода не будет всеобщим

РБКвчера в 17:00
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