Visa тестирует в России проект по снятию наличных на кассах магазиновФАН 05:42

Международная платежная система Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов в России. Об этом говорится в пресс-релизе Visa. В заявлении отмечается, что сервис тестируют в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и с «Россельхозбанком».

Visa тестирует в России проект по снятию наличных на кассах магазинов

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