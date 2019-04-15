Экономика
Visa тестирует в России проект по снятию наличных на кассах магазиновФАН 05:42
Международная платежная система Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов в России. Об этом говорится в пресс-релизе Visa. В заявлении отмечается, что сервис тестируют в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и с «Россельхозбанком».
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Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
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«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»
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