Экономика

Visa тестирует в России проект по снятию наличных на кассах магазиновФАН 05:42

Международная платежная система Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов в России. Об этом говорится в пресс-релизе Visa. В заявлении отмечается, что сервис тестируют в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и с «Россельхозбанком».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Интерфакс03:01

Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов

ТАСС03:13

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

РБК03:03

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в кассах магазинов

URA.Ru04:00

Visa тестирует услугу снятия наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ02:34

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

РИА Новости02:03

Visa запустила в РФ пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

ПРАЙМ02:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
Происшествия

Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился в результате пожара

Обновлено в 14:06
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

Обновлено в 20:00
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Политика

Посла Франции возмутили слова журналиста из Украины о соборе Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 21:45
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Культура

Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей

Президент России Владимир Путин 15 апреля поздравил Аллу Пугачеву с 70-летним юбилеем.
Обновлено в 05:39
Авто

Автомобили Volvo смогут «общаться» между собой

Компания Volvo Cars представила новую технологию, позволяющую автомобилям обмениваться данными друг с другом и оповещать водителей об опасности через облачную сеть.
Обновлено в 05:28
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36
Наука

Медики назвали легкий способ уменьшить тягу к сигаретам

Обновлено в 22:31
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Происшествия

Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 14:58
Футбол

«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля.
Обновлено в 15:53
Авто

Toyota тайно представила новую модель

Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено в 06:55
Музыка

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Авто

Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по методу полного цикла

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения в режиме полного цикла (СКD).
Обновлено в 23:15
Экономика

Медведев распорядился создать семь новых ТОР в России

В России появятся семь новых территорий опережающего развития (ТОР), сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Обновлено в 18:58
Кино

«ВКонтакте» защитит поклонников «Игры престолов» от спойлеров

Обновлено в 05:15
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ

Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Общество

Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля

Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено в 18:02
Транспорт

Проезд по платным дорогам подорожает

В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
Обновлено в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное