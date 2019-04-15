Экономика
Visa тестирует снятие наличных в кассах магазиновRambler News Service вчера в 02:58
Международная платёжная система Visa начала тестировать сервис по снятию наличных в кассах магазинов, сообщает пресс-служба компании.
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Происшествия
Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»
В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Авто
Бюджетный электрокар Renault City K-ZE обрёл серийный облик
Нынче внешность серийной машины полностью рассекречена, но характеристики по-прежнему неизвестны.
Обновлено в 03:42
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Общество
«Дальневосточный гектар» распространят на Бурятию и Забайкалье
Правительство внесло в Госдуму законопроект, определяющий порядок реализации программы "дальневосточного гектара" в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Обновлено в 03:21
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Удмуртии подросток погиб после дискотеки
После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Происшествия
За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Кино
Отрывок из финала новых «Мстителей» утек в сеть
Обновлено в 04:32
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Футбол
«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу
«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека
Обновлено в 03:39
Происшествия
Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП
Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина
После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.
Обновлено в 04:53