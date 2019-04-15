Visa тестирует снятие наличных в кассах магазиновRambler News Service вчера в 02:58

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Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

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Космос Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.

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Общество «Дальневосточный гектар» распространят на Бурятию и Забайкалье Правительство внесло в Госдуму законопроект, определяющий порядок реализации программы "дальневосточного гектара" в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

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Происшествия В Удмуртии подросток погиб после дискотеки После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.

Общество Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).

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Происшествия В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.

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