Экономика

Visa тестирует снятие наличных в кассах магазиновRambler News Service вчера в 02:58

Международная платёжная система Visa начала тестировать сервис по снятию наличных в кассах магазинов, сообщает пресс-служба компании.
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Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в кассах магазинов

URA.Ruвчера в 04:00

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

РИА Новостивчера в 02:03

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

РБКвчера в 03:03

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Интерфаксвчера в 03:01

Visa тестирует услугу снятия наличных через кассы магазинов

Коммерсантъвчера в 02:34

Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов

ТАССвчера в 03:13

Visa запустила в РФ пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

ПРАЙМвчера в 02:02
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Происшествия

Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»

В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Авто

Бюджетный электрокар Renault City K-ZE обрёл серийный облик

Нынче внешность серийной машины полностью рассекречена, но характеристики по-прежнему неизвестны.
Обновлено в 03:42
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Политика

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Общество

«Дальневосточный гектар» распространят на Бурятию и Забайкалье

Правительство внесло в Госдуму законопроект, определяющий порядок реализации программы "дальневосточного гектара" в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Обновлено в 03:21
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Удмуртии подросток погиб после дискотеки

После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Происшествия

За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы

По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Кино

Отрывок из финала новых «Мстителей» утек в сеть

Обновлено в 04:32
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека

Обновлено в 03:39
Происшествия

Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП

Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.
Обновлено в 04:53
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