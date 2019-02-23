Visa снизит комиссию за платежи картами на транспортеРБК 01:00

Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер. Это произойдет с 1 апреля 2019 года, сообщил журналистам старший директор по цифровым решениям Visa Алексей Денисов.

Visa снизит комиссию за платежи картами на транспорте

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