Экономика
Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимостиПолит.ру вчера в 04:52
Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.РБКвчера в 03:01
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Visa частично снизит межбанковскую комиссию для продвижения безналичных расчётов
Life.ruвчера в 12:17
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