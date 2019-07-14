Экономика

Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимостиПолит.ру вчера в 04:52

Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Visa уведомила банки о льготных тарифах при покупке автомобилей и квартир

Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.
РБКвчера в 03:01

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Visa снизит размер комиссии для крупных интернет-ретейлеров

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Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

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Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

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РБК: Visa готова предоставить льготы при оплате автомобилей и недвижимости картой

ТАССвчера в 05:34

Visa пересмотрит межбанковскую комиссию на ряд товаров

РИА Новостивчера в 11:10
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Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку

Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Обновлено в 05:28
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Музыка

Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA

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Шоу-бизнес

Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью

Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.
Обновлено в 04:27
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Общество

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Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика

Поклонская высказалась о скандальном разрыве отношений

На своей странице в соцсети в "ВКонтакте" депутат Наталья Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о разрыве отношений с сообществом "царебожников".
Обновлено в 07:51
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Обновлено в 05:27
Происшествия

ФСБ задержала на границе с Крымом разыскиваемых граждан Украины

ФСБ РФ задержала на российско-украинской границе двух граждан Незалежной при попытке попасть на территорию Крыма.
Обновлено в 04:59
Игры

Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал, что в игре будет «техническая возможность» устроить резню в церкви

Квест-директор Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич рассказал о подробностях игры.
Обновлено в 06:25
Авто

Марка MINI решила отказаться от бензина, дизеля и гибридов

Производитель компактных городских автомобилей MINI в ближайшие 10 лет планирует полностью отказаться от бензиновых, дизельных и даже гибридных моторов и перевести все свои автомобили на полностью электрические двигатели.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Музыка

В Петербурге прервал концерт Крис Норман

На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

МВД прекратило расследование в отношении фигуристки Алины Загитовой

МВД прекратило расследование в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Обновлено в 07:33
Культура

Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации»

Режиссер Александр Сокуров закрывает некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.
Обновлено в 06:51
Политика

Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.
Обновлено в 07:20
Здоровье

На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года

Более 56 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 07:31
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Происшествия

Учителя школы в Ленобласти получили срок за наркотики

Обновлено в 07:37
Происшествия

Фанатов «Зенита» задержали в перерыве матча с «Тамбовом»

В перерыве матча чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Тамбовом» (2:1) в Петербурге сотрудники ОМОН задержали нескольких болельщиков.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Матвиенко: Конкурс «Лидеры России» создает реальные социальные лифты

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" создает эффективные социальные лифты для молодежи, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:51
Политика

Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
Обновлено в 07:36
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
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