Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимостиКоммерсантъ вчера в 05:51

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.
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с чего всё началось

Visa уведомила банки о льготных тарифах при покупке автомобилей и квартир

Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.
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Life.ruвчера в 12:17

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РИА Новостивчера в 11:10

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Коммерсантъвчера в 05:51

РБК: Visa готова предоставить льготы при оплате автомобилей и недвижимости картой

ТАССвчера в 05:34

Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

Полит.рувчера в 04:52
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