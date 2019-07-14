Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимостиКоммерсантъ 05:51

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.
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с чего всё началось

Visa уведомила банки о льготных тарифах при покупке автомобилей и квартир

Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.
РБК03:01

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Visa частично снизит межбанковскую комиссию для продвижения безналичных расчётов

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Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

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СМИ: Visa готова предоставить льготы при оплате машин и недвижимости картой

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Visa пересмотрит межбанковскую комиссию на ряд товаров

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ТАСС05:34

Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

Полит.ру04:52

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РБК03:01
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:31, Вашингтон
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