Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимостиКоммерсантъ 05:51
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.
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с чего всё началось
Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.РБК03:01
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