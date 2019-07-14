Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.

с чего всё началось

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

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