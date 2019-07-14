Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимостиКоммерсантъ 05:51

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.
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с чего всё началось

Visa уведомила банки о льготных тарифах при покупке автомобилей и квартир

Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.
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Visa готова снизить тарифы при покупке отдельных категорий товаров и услуг

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Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

Полит.ру04:52

Visa уведомила банки о льготных тарифах при покупке автомобилей и квартир

РБК03:01
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