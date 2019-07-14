Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимостиКоммерсантъ вчера в 05:51

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.
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с чего всё началось

Visa уведомила банки о льготных тарифах при покупке автомобилей и квартир

Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.
РБКвчера в 03:01

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Visa снизит размер комиссии для крупных интернет-ретейлеров

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Коммерсантъвчера в 05:51

Visa пересмотрит межбанковскую комиссию на ряд товаров

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Visa частично снизит межбанковскую комиссию для продвижения безналичных расчётов

Life.ruвчера в 12:17

РБК: Visa готова предоставить льготы при оплате автомобилей и недвижимости картой

ТАССвчера в 05:34

Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

Полит.рувчера в 04:52
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Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая женщина, пишут СМИ

Обновлено в 04:52
Наука

Ученые ЦЕРН открыли новую частицу

Институт ядерной физики РАН проинформировал о том, что группа специалистов Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в числе которых и российские физики, открыла два новых возбужденных состояния прелестного бариона.
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Экономика

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Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:58
Авто

Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших недорогих кроссоверов в России в ценовой категории от 800 000 до 1 500 000 рублей.
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Общество

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Происшествия

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Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
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Происшествия

Самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

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Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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В Екатеринбурге разыскивают женщину, пропавшую с 160 млн рублей

Обновлено в 02:26
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
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Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Четыре человека погибли в горящих машинах после ДТП в Чите

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Обновлено в 03:50
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил, чем может быть опасен воздух в квартире

Роспотребнадзор предупредил, что пребывание в помещении с загрязненным воздухом может вызывать разные проблемы со здоровьем.
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На Алтае в реке нашли урну с прахом ветерана ВОВ

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Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика

The Bell: ФНС заблокировала счета «Синергии»

ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия».
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

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Происшествия

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Экономика

НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6%

НЛМК за 1 полугодие 2019 года снизил производство стали на 6% - до 8,2 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Подмосковье криминального авторитета задержали за убийство депутата

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На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов

Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Политика

В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
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