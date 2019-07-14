Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимостиКоммерсантъ вчера в 05:51

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.
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с чего всё началось

Visa уведомила банки о льготных тарифах при покупке автомобилей и квартир

Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.
РБКвчера в 03:01

Подробнее о событии

Visa снизит размер комиссии для крупных интернет-ретейлеров

РБК01:01

Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

Полит.рувчера в 04:52

Visa пересмотрит межбанковскую комиссию на ряд товаров

РИА Новостивчера в 11:10

СМИ: Visa готова предоставить льготы при оплате машин и недвижимости картой

DP.RUвчера в 08:42

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Коммерсантъвчера в 05:51

РБК: Visa готова предоставить льготы при оплате автомобилей и недвижимости картой

ТАССвчера в 05:34

Visa частично снизит межбанковскую комиссию для продвижения безналичных расчётов

Life.ruвчера в 12:17
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Происшествия

В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 03:42
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Авто

Компания Audi рассекретила характеристики нового Audi А3

Семейство Audi A3 нового поколения станет самым передовым и технологичным в своем классе.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 05:35
Происшествия

В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты

ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Политика

Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею

Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев на заседание суда по делу обвиняемого в гсоизмене главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Швеции девять человек погибли в результате крушения самолета

Одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Aftonbladet.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Анну Хилькевич обворовали за границей

Хилькевич рассказала, что у нее украли мобильный телефон.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Футбол

«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой

Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.
Обновлено в 05:08
Здоровье

На Кубани органы ветеринарии скрывали вспышки болезней у животных

В Краснодарском крае Россельхознадзор выявил нарушения в работе управления ветеринарии региона В Краснодарском крае в 2018-2019 годах нашли множество нарушений, повлекших угрозу эпизоотическому благополучию региона и представляющие риски для здоровья населения, пишет RT.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан

Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Политика

Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Происшествия

МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 05:36
Кино

«Человек-паук: Вдали от дома» возглавил американский бокс-офис

Обновлено вчера в 15:46
Экономика

В Липецкой области подорожали коттеджи

Средняя стоимость домовладения с начала года увеличилась на 1,2 % и составила около 4,8 млн рублей.
Обновлено в 06:33
Наука

Здоровый образ жизни может компенсировать генетический риск деменции

Специалисты из Медицинской школы Университета Экстер обнаружили снижение риска развития деменции на 32% у людей имеющих генетическую предрасположенность к её развитию, в том случае, если эти люди в процессе жизни соблюдали несколько простых правил.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых 160 млн рублей и пропала

Обновлено в 06:06
Общество

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и града

Обновлено в 03:03
Политика

Роспотребнадзор уничтожил тысячу тонн санкционки за пять лет

Роспотребнадзор не допустил к ввозу 2,9 тыс. т запрещенной пищевой продукции за весь период действия антироссийских санкций, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 05:47
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Общество

Матвиенко назвала опасность усыновления однополыми семьями детей

Предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:12
Здоровье

В НСО принимают меры для повышения качества помощи пациентам с ВИЧ

Министр здравоохранения области Константин Хальзов рассказал, что вопрос обеспечения медпомощью пациентов с ВИЧ-инфекцией актуален, в областном Центре СПИД организованы оптимальные условия для приема и обслуживания больных.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
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