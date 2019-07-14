Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимостиКоммерсантъ 05:51
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии
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Живот исчез: Беременную Анастасию Решетову заподозрили в обмане
На видео заметно, что большой беременный живот Анастасии как будто бы исчез.
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Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем
Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
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Уральского пенсионера задержали за попытку установить табличку Никсону
В Дегтярске (Свердловская область) задержан пенсионер Петр Кикилык за попытку установить табличку о посещении города в 1959 году Ричардом Никсоном, который через десять лет после этого стал 37-м президентом США.
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Происшествия
У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Австралии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Политика
Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком выявил брак выше допустимого в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
Обновлено в 04:15
Экономика
Ловись, рыбка: что может предложить Россия за рубежом
Из 5 млн тонн водных биоресурсов, добытых в нашей стране в 2018 году, за рубеж было направлено 2,24 млн тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов на общую сумму $5,17 млрд.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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В Сети показали бронированный УАЗ Хантер за 3 млн рублей
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Происшествия
В Непале в результате наводнений погибли 43 человека
В Непале в результате наводнений и оползней, которые вызваны проливными дождями, погибли 43 человека.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона
Обновлено в 01:50
Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций
В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
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В Бундестаге призвали подвергнуть Меркель медосмотру
Напомним, странное дрожание конечностей, получившее в интернете прозвище «трясучка Меркель», наблюдалось у 64-летней женщины на встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаейром и премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено вчера в 11:50
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Зеленский искупался с украинцами в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
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Трамп вышел из сделки с Ираном, чтобы насолить Обаме
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Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
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Власти озаботились цифровой гигиеной россиян
Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
Футбол
«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени
В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения
Игроки "Торпедо" дарят подарки Игнашевичу на юбилей Сегодня день рождения отмечает легендарный защитник #ЦСКА Сергей Игнашевич.
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Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
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«Зенит» объявил об уходе форварда Симоновича
«Зенит» сообщил о расставании с Марко Симоновичем.
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В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
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Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
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Политика
ЦИК Украины опубликовала фото Дарта Вейдера и других кандидатов в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду.
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Почему Барнаул и Алтайский край затянуло смогом
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Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»
Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.
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