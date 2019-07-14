Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимостиКоммерсантъ 05:51

2 фото
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Представители ВТБ, Альфа-банка и «ФК Открытие» подтвердили, что получали такое письмо.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Коммерсантъ05:51

Visa уведомила банки о льготных тарифах при покупке автомобилей и квартир

РБК03:01

Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

Полит.ру04:52

РБК: Visa готова предоставить льготы при оплате автомобилей и недвижимости картой

ТАСС05:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Живот исчез: Беременную Анастасию Решетову заподозрили в обмане

На видео заметно, что большой беременный живот Анастасии как будто бы исчез.
Обновлено в 04:58
Авто

Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем

Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
Обновлено в 03:27
Происшествия

Уральского пенсионера задержали за попытку установить табличку Никсону

В Дегтярске (Свердловская область) задержан пенсионер Петр Кикилык за попытку установить табличку о посещении города в 1959 году Ричардом Никсоном, который через десять лет после этого стал 37-м президентом США.
Обновлено в 05:51
Происшествия

У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Австралии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 02:07
Политика

Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму

Мосгоризбирком выявил брак выше допустимого в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
Обновлено в 04:15
Экономика

Ловись, рыбка: что может предложить Россия за рубежом

Из 5 млн тонн водных биоресурсов, добытых в нашей стране в 2018 году, за рубеж было направлено 2,24 млн тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов на общую сумму $5,17 млрд.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Авто

В Сети показали бронированный УАЗ Хантер за 3 млн рублей

Обновлено в 04:20
Происшествия

В Непале в результате наводнений погибли 43 человека

В Непале в результате наводнений и оползней, которые вызваны проливными дождями, погибли 43 человека.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона

Обновлено в 01:50
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций

В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

В Бундестаге призвали подвергнуть Меркель медосмотру

Напомним, странное дрожание конечностей, получившее в интернете прозвище «трясучка Меркель», наблюдалось у 64-летней женщины на встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаейром и премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Трамп вышел из сделки с Ираном, чтобы насолить Обаме

Обновлено в 02:49
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Общество

Власти озаботились цифровой гигиеной россиян

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
Футбол

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени

В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

Игроки "Торпедо" дарят подарки Игнашевичу на юбилей Сегодня день рождения отмечает легендарный защитник #ЦСКА Сергей Игнашевич.
Обновлено в 05:34
Кино

Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Баскетбол

«Зенит» объявил об уходе форварда Симоновича

«Зенит» сообщил о расставании с Марко Симоновичем.
Обновлено в 04:29
Музыка

Валерий Леонтьев дал свой последний концерт

Обновлено вчера в 11:14
Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

ЦИК Украины опубликовала фото Дарта Вейдера и других кандидатов в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Почему Барнаул и Алтайский край затянуло смогом

Обновлено в 04:08
Футбол

Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»

Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала стройную фигуру в купальнике

Обновлено в 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
VISA
Американская компания
Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций. Является основой одноимённой ассоциации. С 20 сентября 2013 года цена её акций участвует в расчёте индекса Доу-Джонса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное